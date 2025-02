VN-chef roept Hamas op vrijlating gijzelaars te hervatten

GENÈVE (ANP) - VN-chef António Guterres roept Hamas op door te gaan met de geplande vrijlating van gijzelaars aanstaande zaterdag, een dag nadat de groepering had bekendgemaakt de vrijlatingen voorlopig op te schorten wegens Israëlische schendingen van het bestand.

De secretaris-generaal stelt dat Hamas en Israël zich moeten houden aan het bestand en moeten doorgaan met "serieuze onderhandelingen" voor de tweede fase van de overeenkomst. "We moeten koste wat het kost voorkomen dat de vijandelijkheden in Gaza weer oplaaien, wat tot een enorme tragedie zou leiden", aldus Guterres in een verklaring.

De Palestijnse groepering stelt dat Israël het bestand schendt en dat het land zich moet houden aan zijn verplichtingen. De bemiddelaars moeten volgens Hamas ingrijpen. Andersom zijn vergelijkbare beschuldigingen geuit. Israël blokkeerde vorige maand uit onvrede dagenlang de afgesproken terugkeer van ontheemde Palestijnen naar het noorden van de Gazastrook.