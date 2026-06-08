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VN-chef Türk: sancties VS tegen Cuba brengen levens in gevaar

Samenleving
door anp
maandag, 08 juni 2026 om 19:36
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GENÈVE (ANP/AFP) - VN-mensenrechtenchef Volker Türk dringt er bij de Verenigde Staten op aan dat het land de sancties tegen Cuba moet opheffen. Volgens Türk raken de sancties vooral de meest kwetsbare Cubanen en brengen ze levens in gevaar.
Cuba heeft al jarenlang te kampen met Amerikaanse sancties, maar president Donald Trump heeft deze de afgelopen maanden enorm opgeschroefd. Hij probeert de Cubaanse regering zo onder druk te zetten. Ook dreigt Trump de macht over het eiland over te nemen.
"Kinderen sterven omdat dokters geen toegang hebben tot essentiële medische middelen en medicijnen. Dit is onaanvaardbaar", aldus Türk. Sinds de Amerikaanse brandstofbeperkingen van begin dit jaar heeft Cuba vaak te maken met stroomonderbrekingen die regelmatig langer dan twintig uur duren.
Recente cijfers over de volksgezondheid laten zien dat kindersterfte in Cuba is verdubbeld sinds de brandstofbeperkingen zijn ingevoerd. Ook zijn de overlevingskansen voor kinderen met kanker gedaald.
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