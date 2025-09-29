VN-comité herhaalt bezorgdheid over positie migranten Nederland

GENÈVE (ANP) - Het VN-comité voor economische, sociale en culturele rechten benadrukt zijn bezorgdheid over "de aanhoudende discriminatie van vluchtelingen en asielzoekers". Dat laat het weten in een rapport. De zorgen liggen met name bij de "toegang tot werk, huisvesting, sociale zekerheid en onderwijs" voor migranten.

Het comité is ook bezorgd over de kwetsbaarheid voor "uitbuiting, misleidende wervingspraktijken en ondermaatse woonomstandigheden" van migranten. De VN roepen Nederland op te zorgen voor effectieve bescherming van migranten en het toezicht van de arbeidsinspectie aan te scherpen.

Eerder uitten andere comités ook bezorgdheid over Nederlands beleid. Zo meldde in december 2023 een speciaal rapporteur na een bezoek aan Nederland dat de huisvestingscrisis ten onrechte wordt toegeschreven aan migranten, die juist vaak het grootste slachtoffer zijn. In 2024 herhaalde de UNHCR dat "het huidige opvangsysteem failliet is" en dat er "structurele verandering nodig is". Volgens de organisatie zou de spreidingswet hieraan bijdragen.