Noord-Holland schrikt van Israëlisch gebruik datacenter Microsoft

HAARLEM (ANP) - De provincie Noord-Holland is geschrokken van het bericht dat een Israëlische legerinlichtingendienst bij de massasurveillance van Palestijnse burgers gebruik heeft gemaakt van een datacenter van Microsoft in Middenmeer, in de gemeente Hollands Kroon. "Criminele activiteiten kunnen natuurlijk niet", zei gedeputeerde Esther Rommel in een debat over een geplande uitbreiding van het datacenter.

Het Amerikaanse techconcern kondigde recentelijk aan de Azure-clouddiensten voor deze Israëlische activiteiten te hebben geblokkeerd. Microsoft blijft de cyberveiligheid van Israël wel ondersteunen, schreef vicevoorzitter Brad Smith in een blogpost.

De Noord-Hollandse coalitiepartijen BBB en PvdA stelden maandag samen met de SP en Volt vragen over de uitbreiding met zes gebouwen van het Microsoft-datacenter op het bedrijvenpark Agriport in Middenmeer. Ze wilden weten of dit wel past in de datacenterstrategie van de provincie en de gestelde voorwaarden.

Milieueffectrapport

De coalitiepartijen hebben afgesproken geen grote nieuwe datacenters (hyperscales) toe te staan, maar in dit geval gaat het om een al langer lopend project waarvoor het bestemmingsplan in 2022 is vastgesteld. Volgens Noord-Holland is met Microsoft hard gewerkt aan een masterplan voor de uitbreiding van 50 hectare, waarin veel aandacht is voor landschappelijke inpassing en duurzaamheid. Het bedrijf zelf belooft het project af te stemmen met "omgeving en lokale gemeenschap".

Er komt een milieueffectrapport en de vergunningprocedures gaan binnenkort van start, aldus gedeputeerde Rommel. Netbeheerder TenneT zal volgens eerdere afspraken de stroom leveren en over gebruik van de restwarmte door bijvoorbeeld de glastuinbouw heeft Microsoft een intentieverklaring opgesteld. Het bedrijf moet jaarlijks rapporteren over energie- en waterverbruik. De omgevingsdienst zal volgens Rommel handhaven als de regels rond het lozen van koelwater worden overtreden. Zij benadrukte dat datacenters naast nadelen een belangrijke functie hebben voor burgers en het bedrijfsleven.