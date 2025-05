VN hebben geen info over uitdelen voedsel via hulpverleningsplan

GENÈVE (ANP/AFP) - De Verenigde Naties zeggen geen informatie te hebben over de levering van hulp in de Gazastrook volgens een nieuw plan. De omstreden Gaza Humanitarian Foundation (GHF) meldde maandag dat de eerste voedselpakketten zijn uitgedeeld.

De GHF gaat volgens een Israëlisch-Amerikaans plan hulp op distributiepunten uitdelen. De VN hebben dit plan verworpen en zijn er niet bij betrokken. "We hebben geen enkele informatie", zei UNRWA-woordvoerder Juliette Touma tijdens een persbriefing. "We weten wat er nodig is, we weten wat ontbreekt en we zitten nog heel, heel ver van dat dagelijkse doel af."

De woordvoerder pleit voor minstens vijfhonderd tot zeshonderd vrachtwagens per dag met onder meer voedsel, medicijnen, medische benodigdheden, brandstof, water en andere basisvoorzieningen. Israël staat sinds vorige week maandag toe dat een beperkte hoeveelheid hulpgoederen wordt gebracht, na een blokkade van ruim 2,5 maand.