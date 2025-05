Von der Leyen roept Israël op blokkade Gaza direct op te heffen

BRUSSEL (ANP) - Voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie heeft Israël dinsdag opgeroepen de hulpverlening in Gaza "onmiddellijk te hervatten" en de blokkade op te heffen. Dat zei ze na een telefonisch gesprek met de Jordaanse koning Abdullah II. Ze spraken onder meer over de verslechterende humanitaire situatie in Gaza.

Von der Leyen uitte forse kritiek op de uitbreiding van de Israëlische militaire operaties in Gaza. Ze noemde daarbij de aanval van maandag op onder andere een school in de omgeving van Gaza-Stad, die volgens Von der Leyen als opvang werd gebruikt voor ontheemde Palestijnse families. Daarbij vielen volgens de burgerbescherming in Gaza 33 doden en tientallen gewonden, voornamelijk kinderen. "Afschuwelijk", zei Von der Leyen.

Aan de militaire escalatie in Gaza moet ook direct een einde worden gemaakt, benadrukte de Commissievoorzitter. Ze riep Hamas op om "onmiddellijk en zonder uitstel" alle gijzelaars vrij te laten.