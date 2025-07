VN-hof brengt zwaarwegend advies over klimaat op 23 juli uit

DEN HAAG (ANP) - Het Internationaal Gerechtshof (ICJ) maakt op 23 juli bekend welke verplichtingen het voor landen ziet om het klimaat te beschermen tegen ontwrichting door broeikasgassen, en welke gevolgen het veroorzaken van klimaatschade zou moeten hebben. De rechters spreken hun "adviserende opinie" uit tijdens een zitting in het Vredespaleis in Den Haag, heeft het VN-hof aan landen en internationale organisaties laten weten.

De aanvraag voor het advies komt van de lidstaten van de Verenigde Naties. Zij steunden ruim twee jaar geleden unaniem een verzoek hierover van Vanuatu. De eilandstaat in de Stille Oceaan voelt zich in steeds meer bedreigd door klimaatverandering en de zeespiegelstijging die daarvan het gevolg is.

In december vorig jaar gaven alle landen die dat wilden hun mening voor het hof. Hoewel de uitspraak niet direct bindend is, dragen opinies van het hof wel "groot juridisch gewicht en morele autoriteit", zoals het ICJ het zelf verwoordt.