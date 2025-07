Vier dagen geen treinen tussen Hengelo en Enschede

UTRECHT (ANP) - Tussen Hengelo en Enschede rijden van donderdag 17 juli tot en met zondag 20 juli geen treinen, omdat ProRail dan aan het spoor werkt. De NS en Blauwnet zetten in die periode bussen in tussen beide steden. Op 17 en 18 juli rijden de sprinters van de NS vanuit Apeldoorn ook niet naar Hengelo. Almelo is dan het laatste station. Intercity's rijden op die twee dagen nog wel door naar Hengelo vanuit Apeldoorn.

De werkzaamheden hebben ook invloed op het internationale treinverkeer. Gedurende de vier dagen rijden er geen stoptreinen tussen Enschede en Gronau, net over de grens in Duitsland. Ook daar worden bussen ingezet.

Reizigers krijgen het advies om voor vertrek de reisplanners van NS en NS International te raadplegen. Ze moeten rekening houden met extra reistijd.