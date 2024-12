VN: Israëlische beschuldiging over gebruik ziekenhuis Hamas vaag

GENÈVE (ANP) - De Israëlische claims dat de ziekenhuizen in de Gazastrook worden gebruikt door Hamas en andere gewapende groeperingen blijven "vaag", stelt de mensenrechtenchef van de Verenigde Naties Volker Türk. Israël gebruikt de beschuldiging als rechtvaardiging voor aanvallen op ziekenhuizen, maar volgens Türk heeft Israël te weinig informatie openbaar gemaakt om de bewering hard te maken.

Het mensenrechtenbureau van de VN publiceert dinsdag een nieuw rapport over de impact van de aanvallen op en rond zorginstellingen in Gaza. Volgens het onderzoek staat het zorgsysteem "op de rand van een totale ineenstorting, met catastrofale gevolgen voor de toegang tot zorg en medische hulp voor Palestijnen".

Hamas maakt in de Gazastrook gebruik van een tunnelstelsel en volgens Israël lopen die ondergrondse gangen ook onder ziekenhuizen. Israëlische troepen hebben daarom invallen gedaan in ziekenhuizen en het leger heeft beelden naar buiten gebracht waarop te zien zou zijn dat er tunnels en wapens zijn aangetroffen. Maar Türk vindt dat onvoldoende bewijs en zegt dat de beweringen in sommige gevallen ook tegenstrijdig zijn aan openbare informatie. Wel benadrukt hij dat het een oorlogsmisdaad van Hamas zou zijn als de Palestijnse beweging inderdaad de ziekenhuizen en dus de aanwezigheid van burgers gebruikt om zichzelf te beschermen.