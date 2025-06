VN-kopstuk Kaag vindt volledig wapenembargo Israël niet effectief

AMSTERDAM/JERUZALEM (ANP) - Sigrid Kaag, de gezant voor de wederopbouw van Gaza, ziet niets in de verworpen motie van GroenLinks-PvdA voor een volledig wapenembargo van Israël. "Ik denk niet dat het effectief zal zijn", zei ze in het tv-programma Buitenhof.

Ze denkt eerder dat het de Israëlische premier Benjamin Netanyahu zal aanmoedigen. Het gaat hem vooral over hoe hij herinnerd zal worden in de geschiedenis van Israël, zei Kaag, die ook oud-leider van D66 is. En daarbij "telt alle druk van buiten helaas niet".

Door een volledig embargo zou het raketschild (Iron Dome) dat Israël moet beschermen, ook geen nieuwe onderdelen meer krijgen. Volgens Kaag, van wie op 1 juli haar post als VN-gezant afloopt, heeft iedereen baat bij de Iron Dome.

De motie van Kati Piri kreeg in de Kamer veel kritiek, maar in haar eigen GroenLinks-PvdA steunt een ruime meerderheid de motie, bleek zaterdag op een congres. Piri zegt Israël niet weerloos te willen maken, maar vindt dat Israël het raketschild misbruikt als aanvalswapen.