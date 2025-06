VN-Veiligheidsraad komt zondag bijeen over VS-aanvallen op Iran

NEW YORK (ANP/RTR) - De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties komt later op zondag bijeen op verzoek van Iran. In de nacht van zaterdag op zondag vielen de Verenigde Staten de belangrijkste nucleaire installaties van Iran aan met zware bunkerbommen.

Minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araqchi heeft de raad gevraagd om een "ondubbelzinnige veroordeling van de misdadige daad van agressie" van de VS tegen Iran en vindt dat de raad Amerika verantwoordelijk moet houden.

Hij richtte zich niet alleen tot de Veiligheidsraad maar ook tot VN-secretaris-generaal António Guterres, het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) en andere internationale organisaties.