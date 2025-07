VN leveren eerste brandstof aan Gaza in 130 dagen

RAFAH (ANP/RTR) - Een team van de Verenigde Naties heeft woensdag voor het eerst in 130 dagen weer een lading brandstof kunnen leveren aan de Gazastrook. Het gaat om 75.000 liter en volgens woordvoerder Stéphane Dujarric is dat slechts een fractie van wat de Palestijnse bevolking in Gaza nodig heeft.

"De hoeveelheid die gisteren binnenkwam, is zelfs nog niet genoeg om een dag in de energiebehoeften te voorzien", zei Dujarric tegen journalisten. "De brandstof raakt op en diensten zullen worden stilgelegd als er niet onmiddellijk veel grotere hoeveelheden worden geleverd."

Israël begon op 2 maart, 130 dagen geleden, met een totale blokkade van de Gazastrook. Dat betekende dat er geen voedsel, medicijnen of brandstof meer werden geleverd. Sinds mei kwam er wel weer mondjesmaat humanitaire hulp binnen, maar Israël stond alleen de Gaza Humanitarian Foundation (GHF) toe om de hulp uit te delen. Die organisatie is omstreden en de VN eisten dat hun eigen organisaties het gebied weer in mogen.