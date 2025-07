Bol denkt niet aan 27e zege, maar aan 'uitvoering' race in Monaco

MONACO (ANP) - Femke Bol kan vrijdag voor de 27e achtereenvolgende keer de 400 meter horden winnen in de Diamond League. De regerend wereldkampioene loopt in Monaco, een van de weinige atletiekbanen waar ze nog nooit won. "Ik denk vooraf nooit aan winnen, dat helpt mij nooit zo", zei de Amersfoortse in de persconferentie vooraf.

"Ik praat met mijn coach over waar ik de focus moet leggen in de wedstrijd en hoe dat uit te voeren. Het is wel zo dat ik hier in 2020 een 400 meter liep en niet won. Dus ergens brengt dat wel een beetje druk en ook gretigheid om deze keer wel te winnen", aldus de 25-jarige atlete.

Bol begon haar outdoorseizoen met drie wedstrijden over 400 meter horden en werkte daarna twee keer een race over 400 meter vlak af. Haar laatste optreden was vrijdag 27 juni op het EK landenteams in Madrid, waar ze won in 49,48. Met haar beste tijd van 52,11 op de 400 meter horden neemt ze de tweede plaats op de wereldranglijst van dit jaar in achter de Amerikaanse Sydney McLaughlin-Levrone (52,07). "Monaco wordt ook weer een test om te zien hoe ik ervoor sta. Tot nog toe verloopt het seizoen volgens plan, maar het is duidelijk dat ik nog niet in topvorm ben. De piek moet komen op de WK in Tokio in september."