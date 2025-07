Van der Poel rijdt 'leeg' naar boven, maar pakt toch gele trui

VIRE NORMANDIE (ANP) - Mathieu van der Poel slaagde er donderdag in Vire Normandie nog net in de gele trui te heroveren in de Tour de France. Na een lange ontsnapping, waarin de Nederlander van Alpecin-Deceuninck de Ier Ben Healy niet kon volgen in diens jacht op de ritzege, hield Van der Poel welgeteld één seconde over om Tadej Pogacar aan kop van het klassement af te lossen. Het steile slotklimmetje werd hem bijna fataal. "Ik weet niet hoe ik de laatste 300 meter ben doorgekomen, ik was helemaal leeg", vertelde Van der Poel bij de NOS.

Nadat Van der Poel als achtste en laatste van een kopgroep van acht de finish was gepasseerd, leek zijn marge op de Sloveen voldoende. Maar Pogacar en de andere klassementsrenners stoven naar boven. "Ik ben blij dat ik die trui nog net heb kunnen terugpakken, maar ik ben vrij kapot nu", zei Van der Poel, die woensdag in de individuele tijdrit het geel na drie dagen had moeten inleveren.