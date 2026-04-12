VN-macht in Libanon: Israëlische tank ramde voertuigen in zuiden

door anp
zondag, 12 april 2026 om 22:26
BEIROET (ANP/AFP) - De interim-vredesmacht van de Verenigde Naties in Libanon (UNIFIL) heeft verklaard dat een Israëlische tank zondag UNIFIL-voertuigen heeft geramd in het zuiden van het land, waar Israël sinds vorige maand aanvallen uitvoert tegen Hezbollah. Daarbij vallen veel burgerslachtoffers.
"Bij twee gelegenheden vandaag hebben soldaten van de Israëlische strijdkrachten (IDF) UNIFIL-voertuigen geramd met een Merkava-tank. In een geval ontstond daarbij aanzienlijke schade," aldus de verklaring. Daarin staat ook dat de Israëlische soldaten een weg hadden geblokkeerd in Bayada, in Zuid-Libanon, "die wordt gebruikt om toegang te krijgen tot UNIFIL-posities".
En: "In de afgelopen week hebben Israëlische soldaten 'waarschuwingsschoten' gelost in het gebied, waarbij duidelijk herkenbare UNIFIL-voertuigen werden geraakt en beschadigd. In één geval kwam een ​​'waarschuwingsschot' op slechts een meter afstand terecht van een vredessoldaat die zijn voertuig had verlaten."
