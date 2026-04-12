Jetten: overwinning Magyar markeert nieuwe stap voor Hongarije

door anp
zondag, 12 april 2026 om 22:25
DEN HAAG (ANP) - De verkiezingsoverwinning van Péter Magyar "markeert een nieuwe stap voor Hongarije en de EU, met hoop op herstel van de democratie, rechtsstaat en Europese samenwerking", schrijft premier Rob Jetten op X. Hij feliciteert de oppositieleider, die volgens eerste tellingen van het Kiesbureau premier Viktor Orbán ruimschoots verslaat.
"Het Hongaarse volk heeft gesproken", aldus de D66'er over deze "historische verkiezingsoverwinning".
Ook vicepremier en VVD-leider Dilan Yeşilgöz reageert verheugd. "De uitkomst van de verkiezingen in Hongarije luidt een nieuw hoofdstuk in, voor het land zelf en voor Europa als geheel. Met grote hoop op hernieuwde kansen voor een stabiele democratie en een sterke rechtsstaat", schrijft ze op X.
