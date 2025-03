VN meldt ernstig tekort aan medische benodigdheden in Myanmar

NEW YORK (ANP) - De hulpverlening in Myanmar wordt belemmerd door een ernstig tekort aan medische benodigdheden, zegt VN-hulporganisatie OCHA. Er zijn onder meer traumakits, bloedzakken en essentiële medicijnen nodig na de zware aardbeving van vrijdag.

De organisatie meldt dat ziekenhuizen en zorgfaciliteiten ernstige schade hebben opgelopen of zijn verwoest. De zorg had het de laatste jaren al zwaar te verduren door de burgeroorlog in het land. De hulpverlening na de beving wordt ook bemoeilijkt door schade aan wegen en door puin. Er zijn ook nog steeds problemen met de communicatiekanalen.

De volledige omvang van de schade is ruim een dag na de beving nog steeds niet bekend. Dat komt ook doordat Myanmar sinds vier jaar weer een militair regime heeft. Een journalist van BBC News meldt dat Myanmar voor de staatsgreep al een moeilijke plek was om als journalist te werken en dat het alleen maar lastiger is geworden om in het land verslag te doen.