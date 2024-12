VN-mensenrechtenchef: escalatie Syrië verergert lijden miljoenen

GENÈVE (ANP) - De opgelaaide strijd in Syrië verergert het lijden van miljoenen burgers nog verder, stelt VN-mensenrechtenchef Volker Türk. "Dit is tragisch, omdat velen leven al in ellende sinds het conflict bijna veertien jaar geleden uitbrak."

Jihadistische rebellen begonnen vorige week een nieuw offensief tegen regeringstroepen en konden verrassend snel oprukken in Aleppo. Volgens Türk maken beide kanten zich schuldig aan aanvallen op de burgerbevolking en is "een groot aantal" vrouwen en kinderen gedood.

"De gevechten leiden tot vernieling en schade aan civiele gebouwen, waaronder gezondheidsvoorzieningen, onderwijsinstellingen en voedselmarkten", schrijft de Hoge Vertegenwoordiger voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties. Zijn team is bezig met het verifiëren van berichten over aanvallen op burgers.