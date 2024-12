Rutte: we moeten minder over vredesproces Oekraïne praten

DEN HAAG (ANP) - Bondgenoten van Oekraïne moeten zich minder druk maken over vredesonderhandelingen met Rusland en Oekraïne meer wapens sturen, vindt NAVO-topman Mark Rutte. "Dát is wat we nodig hebben."

Oekraïne geeft al maanden langzaam maar zeker terrein prijs aan de Russische invasietroepen. De roep om vredesoverleg klinkt luider. Maar Oekraïnes NAVO-bondgenoten denken heel verschillend over de prijs die Oekraïne zou moeten betalen en in hoeverre zij het land in de toekomst zouden moeten beschermen. En bovenal of Oekraïne, of ten minste het onbezette deel daarvan, ooit lid zou kunnen worden van de westerse militaire alliantie. De nauwste medestanders van Oekraïne vrezen dat het land gedwongen wordt tot te grote concessies, bijvoorbeeld door de aankomende Amerikaanse president Donald Trump.

Rutte wil voorlopig van die splijtende discussie af. "Ik ga dit heel stevig zeggen. Oekraïne heeft niet meer ideeën nodig over hoe een vredesproces eruit zou kunnen zien. Zorg ervoor dat Oekraïne beschikt over wat het nodig heeft om een sterke positie te krijgen wanneer die vredesbesprekingen beginnen. Ik zou zeggen: meer militaire hulp en minder discussies", zei hij voor aanvang van een vergadering met de buitenlandministers van de 32 NAVO-landen.