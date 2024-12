Franse Tweede Kamer stemt woensdag over motie van wantrouwen

PARIJS (ANP/BLOOMBERG) - De Franse Tweede Kamer stemt woensdag over moties van wantrouwen tegen premier Michel Barnier. Franse media melden dat het debat over de moties om 16.00 uur begint en er wordt drie uur later een stemming verwacht. Het links-radicale Nieuwe Volksfront en de rechts-radicale Rassemblement National (RN) willen de regering ten val brengen, omdat ze het niet eens zijn met het begrotingsvoorstel voor 2025. Barnier heeft de beoogde wetgeving met een soort noodwet zonder stemming in het parlement doorgedrukt. De enige manier die het parlement dan nog heeft om Barniers begrotingsplannen tegen te houden, is een motie van wantrouwen om de regering ten val te brengen.

De 73-jarige centrumrechtse Barnier werd 5 september premier van Frankrijk. Als hij woensdag ten val komt, zal hij de premier zijn die het kortst heeft geregeerd sinds de invoering van de grondwet van 1958. Algemeen wordt aangenomen dat de stemmen van het Nieuwe Volksfront en van Marine Le Pens RN voldoende zijn om de regering naar huis te sturen. De centrumrechtse minderheidsregering van president Emmanuel Macron en premier Barnier heeft 211 van de 577 parlementszetels in handen.