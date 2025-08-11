ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

VN na dood journalisten in Gaza: Israël moet burgers beschermen

Samenleving
door anp
maandag, 11 augustus 2025 om 14:42
anp110825098 1
GENÈVE (ANP) - Het mensenrechtenkantoor van de Verenigde Naties heeft verontwaardigd gereageerd op de dood van Palestijnse journalisten in de Gazastrook. Israël wordt in een bericht op X opgeroepen alle burgers, onder wie ook verslaggevers, te beschermen.
"We veroordelen het doden van zes Palestijnse journalisten door het Israëlische leger, dat hun tent aanviel", staat in het bericht van het Bureau van de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten. "Dit is een ernstige schending van het internationaal humanitair recht."
Internationaal klinkt veel kritiek op de dood van de prominente Al Jazeera-journalist Anas al-Sharif en zijn collega's. Volgens de VN zijn sinds het begin van de oorlog in Gaza zeker 242 Palestijnse journalisten omgekomen in het gebied.
Vorig artikel

Baanwielrenner Lavreysen keert terug naar zesdaagse van Rotterdam

Volgend artikel

Veertien moslimorganisaties doen aangifte tegen Wilders na X-post

POPULAIR NIEUWS

anp 417615254

Hoeveel is teveel? Dit zijn de dodelijke doses water, zout, aspirine, cafeïne, nicotine en nog veel meer

b3d20bb0-ca8c-11e2-8b40-512ea63cc0b1_web_scale_0

Zijn tattoos kankerverwekkend? Dit zegt de wetenschap

48298743

Dit is La Rinconada: hoogste stad ter wereld is 'hel op aarde' met levensverwachting van slechts 35 jaar

ANP-531613328

Freek (van Suzan) voelt zich een stuk beter door medicijnen: een longarts legt uit hoe dat kan

ANP-460351846

Waarom sommige mensen 100 worden én geen nare ziektes krijgen

anp110825058 1

Yesilgoz eindelijk door het stof: 'Douwe Bob heeft gelijk'