VN na dood journalisten in Gaza: Israël moet burgers beschermen

GENÈVE (ANP) - Het mensenrechtenkantoor van de Verenigde Naties heeft verontwaardigd gereageerd op de dood van Palestijnse journalisten in de Gazastrook. Israël wordt in een bericht op X opgeroepen alle burgers, onder wie ook verslaggevers, te beschermen.

"We veroordelen het doden van zes Palestijnse journalisten door het Israëlische leger, dat hun tent aanviel", staat in het bericht van het Bureau van de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten. "Dit is een ernstige schending van het internationaal humanitair recht."

Internationaal klinkt veel kritiek op de dood van de prominente Al Jazeera-journalist Anas al-Sharif en zijn collega's. Volgens de VN zijn sinds het begin van de oorlog in Gaza zeker 242 Palestijnse journalisten omgekomen in het gebied.