ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Veertien moslimorganisaties doen aangifte tegen Wilders na X-post

Samenleving
door anp
maandag, 11 augustus 2025 om 14:49
bijgewerkt om maandag, 11 augustus 2025 om 15:09
anp110825099 1
Veertien belangenorganisaties van moslims hebben collectief aangifte gedaan tegen PVV-leider Geert Wilders om zijn beeldbericht op X van vorige week. Dat bevestigt het kantoor van advocaat Adem Çatbaş. Hij heeft namens de organisaties aangifte gedaan van groepsbelediging en aanzetten tot haat, discriminatie of geweld, en opruiing tot vijandigheid en maatschappelijke onrust.
In het bericht van Wilders op 4 augustus staat op een afbeelding links een jonge blonde vrouw met blauwe ogen begeleid met de tekst 'PVV', en rechts een boos kijkende oudere vrouw met bruine ogen en hoofddoek met daaronder 'PvdA'. "Aan U de keuze op 29/10", schrijft Wilders erbij. Eind oktober zijn de Tweede Kamerverkiezingen.
Çatbaş deed de aangifte namens onder andere het samenwerkingsverband van Nederlandse moskeën K9, Stichting Meld Islamofobie en mensenrechtenorganisatie Muslim Rights Watch.
Vrijdag liet het meldpunt Discriminatie.nl weten ruim 9000 meldingen over de post binnengekregen te hebben. Het bestuur beraadt zich er maandag nog over of het aangifte doet, aldus een woordvoerder.
Vorig artikel

VN na dood journalisten in Gaza: Israël moet burgers beschermen

Volgend artikel

Hoe moderne cannabis het risico op psychose enorm vergroot

POPULAIR NIEUWS

anp 417615254

Hoeveel is teveel? Dit zijn de dodelijke doses water, zout, aspirine, cafeïne, nicotine en nog veel meer

b3d20bb0-ca8c-11e2-8b40-512ea63cc0b1_web_scale_0

Zijn tattoos kankerverwekkend? Dit zegt de wetenschap

48298743

Dit is La Rinconada: hoogste stad ter wereld is 'hel op aarde' met levensverwachting van slechts 35 jaar

ANP-531613328

Freek (van Suzan) voelt zich een stuk beter door medicijnen: een longarts legt uit hoe dat kan

ANP-460351846

Waarom sommige mensen 100 worden én geen nare ziektes krijgen

anp110825058 1

Yesilgoz eindelijk door het stof: 'Douwe Bob heeft gelijk'