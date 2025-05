VN oneens met plan voor hulp aan Gaza

NEW YORK (ANP/AFP) - Het plan van een nieuwe, door de Verenigde Staten gesteunde humanitaire organisatie in Gaza is niet in lijn met de basisprincipes van de Verenigde Naties, zegt een woordvoerder van de VN donderdag. De Gaza Humanitarian Foundation (GHF) wil hulp in Gaza distribueren vanuit beveiligde distributiepunten, maar de VN zullen daar niet aan deelnemen.

Volgens de woordvoerder voldoet dit distributieplan onder meer niet aan de principes van "onpartijdigheid, neutraliteit en onafhankelijkheid". Er is nog weinig bekend over de nieuwe organisatie, die gesteund wordt door de VS.

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken kondigde vorige week aan dat GHF met een distributieplan zou komen. President Donald Trump heeft sinds zijn terugkeer het overgrote deel van de internationale hulp stopgezet.

GHF staat sinds februari geregistreerd in Zwitserland. De Zwitserse krant Le Temps schreef eerder dat de hulporganisatie op zoek was naar huursoldaten. Het bericht leidde tot onrust bij de Zwitserse afdeling van Amnesty International. Die vreesde dat de organisatie in strijd is met internationaal recht.

Israël blokkeert momenteel al meer dan twee maanden hulpleveringen aan Gaza. Onlangs stelde een wereldwijde monitor dat een half miljoen mensen in Gaza honger lijden.

Eerder heeft Israël de VN-hulporganisatie UNRWA verboden, nadat het land sommige medewerkers ervan had beschuldigd banden te hebben met terroristische groepen. De organisatie hielp miljoenen Palestijnse vluchtelingen, onder meer in Gaza.

De VN wezen er donderdag opnieuw op dat er een plan klaarligt. "Er staan vrachtwagens klaar met meer dan 171.000 ton voedsel, naast andere levensreddende voorraden. Die kunnen vertrekken zodra Israël de poorten opent."