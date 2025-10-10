ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

VN-rapporteur: aanval op journalisten Libanon was oorlogsmisdaad

Samenleving
door anp
vrijdag, 10 oktober 2025 om 17:53
anp101025219 1
BEIROET (ANP/AFP) - Een aanval op journalisten in Libanon in 2023 was een oorlogsmisdaad, zegt een VN-rapporteur. Bij de aanval kwam Reuters-journalist Issam Abdallah om het leven en raakten zes andere journalisten gewond.
VN-rapporteur Morris Tidball-Binz noemde de aanval op een persconferentie in Beiroet "een duidelijke schending van het internationaal recht en een oorlogsmisdaad".
De journalisten van Al Jazeera en persbureaus AFP en Reuters stonden op een heuvel bij Alma al-Shaab in het zuiden van Libanon toen ze werden beschoten door Israëlische troepen. Volgens verschillende ngo's waren de journalisten duidelijk herkenbaar als zodanig door onder meer hun persvesten. Israël zei destijds geen gerichte aanvallen uit te voeren op journalisten.
Ook Human Rights Watch zei eerder dat het er alle schijn van had dat de aanvallen bewust waren gericht op de journalisten, wat het tot een oorlogsmisdaad zou maken. Hetzelfde zegt de ngo over een aanval in 2024 waarbij drie journalisten omkwamen.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock 2504761837

De 10 besmettingshaarden in huis die je vergeet schoon te maken

gandr-collage (14)

De satellieten van Musk beginnen uit de lucht te vallen. Letterlijk

ANP-422510636

De reputatie van kamerlid Gijs van Dijk werd met donderend geraas vernietigd. Nu hij onschuldig blijkt blijft het doodstil

gemiddelde-gasprijs-2025-1

Nederlandse huishoudens betalen de hoogste gasrekening van Europa. Waarom?

skynews-iris-stalzer-germany_7045177

Duitse burgemeester urenlang gemarteld door haar stiefdochter

anp091025251 1

Trump zinspeelt op royement van Spanje als NAVO-lidstaat

generated-image (39)

7 wasmachine- en drogertrucs die écht werken (getest)

Loading