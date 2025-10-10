VN-rapporteur: aanval op journalisten Libanon was oorlogsmisdaad

BEIROET (ANP/AFP) - Een aanval op journalisten in Libanon in 2023 was een oorlogsmisdaad, zegt een VN-rapporteur. Bij de aanval kwam Reuters-journalist Issam Abdallah om het leven en raakten zes andere journalisten gewond.

VN-rapporteur Morris Tidball-Binz noemde de aanval op een persconferentie in Beiroet "een duidelijke schending van het internationaal recht en een oorlogsmisdaad".

De journalisten van Al Jazeera en persbureaus AFP en Reuters stonden op een heuvel bij Alma al-Shaab in het zuiden van Libanon toen ze werden beschoten door Israëlische troepen. Volgens verschillende ngo's waren de journalisten duidelijk herkenbaar als zodanig door onder meer hun persvesten. Israël zei destijds geen gerichte aanvallen uit te voeren op journalisten.

Ook Human Rights Watch zei eerder dat het er alle schijn van had dat de aanvallen bewust waren gericht op de journalisten, wat het tot een oorlogsmisdaad zou maken. Hetzelfde zegt de ngo over een aanval in 2024 waarbij drie journalisten omkwamen.