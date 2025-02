VN-rapporteur: Nederlandse politiek kijkt weg bij misdaden Israël

Nederlandse politici weigeren volgens jurist en VN-rapporteur Francesca Albanese met haar te spreken, omdat ze niet willen erkennen dat ze eigenlijk zouden moeten optreden tegen Israël. Dat zei ze tijdens de Dries van Agt-lezing in Den Haag. In die lezing betoogde ze dat Israël genocide pleegt in Gaza en in toenemende mate vergelijkbare misdaden pleegt op de Westelijke Jordaanoever, en dat Israël daarvoor verantwoordelijk gehouden moet worden.

Albanese zou donderdag naar de Tweede Kamer gaan voor een gesprek met de Tweede Kamercommissie Buitenlandse Zaken, maar dat gesprek werd door rechtse en christelijke partijen in het parlement afgeblazen omdat Albanese vooringenomen zou zijn. Zij is in haar rapporten buitengewoon kritisch over de Israëlische aanvallen op Palestijnen en spreekt al tijden expliciet van genocide.