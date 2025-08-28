VN-vredesmacht in Libanon vertrekt in 2027

TEL AVIV (ANP/AFP) - De VN-vredesmacht in Libanon, UNIFIL, verlaat het land in 2027. De VN-Veiligheidsraad heeft donderdag unaniem ingestemd met een laatste verlenging van het mandaat van de vredesmissie tot eind volgend jaar, waarna de "afbouw en terugtrekking" van de missie plaatsvinden die een jaar gaan duren.

Het vorige mandaat zou zondag aflopen. Onder druk van de Verenigde Staten is nadrukkelijk een einde aan de missie meegenomen in de laatste verlenging. In een eerdere versie van het voorstel ging het alleen nog over een "voornemen" om aan een terugtrekking van UNIFIL te werken. "De veiligheidssituatie in Libanon is radicaal veranderd ten opzichte van een jaar geleden, waardoor er ruimte is ontstaan voor Libanon om meer verantwoordelijkheid op zich te nemen", zei de Amerikaanse waarnemend ambassadeur bij de VN, Dorothy Shea.

De vredesmissie bestaat sinds 1978, na de Israëlische inval in Zuid-Libanon. De posities van de vredesmissie zijn herhaaldelijk onder vuur komen te liggen tijdens de meest recente gevechten tussen Hezbollah en Israël. In 2006 werd het mandaat van UNIFIL ook uitgebreid na een maandenlange oorlog tussen Israël en Hezbollah. De missie moest het Libanese leger helpen het zuiden vrij te houden van wapens en milities. Dat leidde tot spanningen met de militante beweging Hezbollah, die Zuid-Libanon controleert en een belangrijke politieke macht is in het land.

Israël is blij met het besluit. "Voor de verandering hebben we eens goed nieuws uit de VN", zei Danny Danon, de vertegenwoordiger van Israël bij de VN. De Libanese premier Nawaf Salam zei de verlenging van het mandaat te verwelkomen. Hij riep Israël op alle nog in Libanon aanwezige troepen terug te trekken.