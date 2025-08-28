ECONOMIE
Brussel begint uitvoering handelsdeal VS met afschaf tarieven

Economie
door anp
donderdag, 28 augustus 2025 om 19:24
BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie heeft donderdag de eerste voorstellen gedaan voor het afschaffen van importtarieven op Amerikaanse goederen als onderdeel van de handelsdeal die deze zomer met de Verenigde Staten werd gesloten. Het gaat om het afschaffen van de tarieven voor industriële goederen. Ook zal de EU geen tarieven heffen op de import van Amerikaanse kreeft.
Verder staat in het voorstel om Amerikaanse vis- en landbouwproducten die aan EU-veiligheidseisen voldoen, bij voorkeur te importeren. In ruil voor de voorstellen zal de VS "tariefverlagingen doorvoeren" voor de Europese auto-industrie, meldt de Commissie.
Het Europees Parlement en de lidstaten moeten nog met de handelsvoorstellen instemmen.
Het was al bekend dat de EU stappen zou zetten om importheffingen op Amerikaanse industriële goederen af te schaffen en dat barrières voor de import van bepaalde levensmiddelen zouden verdwijnen als onderdeel van de handelsdeal.
