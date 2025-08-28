ECONOMIE
Voorstel Rusland en China om atoomdeal met Iran te verlengen

Samenleving
door anp
donderdag, 28 augustus 2025 om 18:48
NEW YORK (ANP/RTR/AFP) - Rusland en China hebben een voorstel in de VN-Veiligheidsraad voorbereid dat het in oktober aflopende atoomakkoord met Iran met zes maanden verlengt. De twee landen roepen de andere betrokken partijen bij het akkoord verder op onmiddellijk weer met elkaar in gesprek te gaan. Er is nog geen stemming voor het plan aangevraagd.
Het voorstel komt nadat Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk een proces van dertig dagen in gang hebben gezet om de opgeheven VN-sancties tegen Iran te herstellen. De sancties werden in 2015 opgeheven toen Iran instemde met de beperking van zijn nucleaire programma. Vrijdag wordt die stap in de Veiligheidsraad achter gesloten deuren besproken.
De drie landen willen onder andere dat Iran volledige medewerking verleent aan het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) en ook weer met de Verenigde Staten gaat onderhandelen. Iran vindt de stap van de Europese landen provocerend en zegt dat hierdoor de samenwerking met het IAEA ernstig wordt ondermijnd.
