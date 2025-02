VN-vredesmissie aangevallen bij vliegveld Beiroet

BEIROET (ANP/AFP/RTR) - Militairen van de VN-vredesmissie in Libanon (UNIFIL) zijn vrijdagavond aangevallen in de buurt van het vliegveld van Beiroet. Een commandant raakte gewond en aanvallers staken een UNIFIL-voertuig in brand. De VN-organisatie reageert "geschokt" op de "gewelddadige aanval" en stelt dat blauwhelmen "in deze moeilijke tijd werken aan veiligheid en stabiliteit in het zuiden van Libanon".

UNIFIL meldt in de verklaring, die onder meer op X gedeeld is, niet door wie de VN-militairen zijn aangevallen. Rondom en op toegangswegen naar het vliegveld van Beiroet vonden donderdag- en vrijdagavond wel protesten plaats. Daar waren Hezbollah-aanhangers bij betrokken.

De demonstraties ontstonden door een oplopend conflict tussen Iran en Libanon over de landingsrechten van elkaars vliegtuigen. Verschillende landingen werden geblokkeerd nadat het Israëlische leger Iran ervan beschuldigde passagiersvliegtuigen in te zetten om geld naar Libanon te smokkelen, bedoeld voor Hezbollah. Israël zei dat "niet toe te staan". Iran interpreteerde dat als een dreigement om een passagierstoestel aan te vallen. De Libanese minister van Buitenlandse Zaken liet weten samen met Iran te werken aan een diplomatieke oplossing.

President Joseph Aoun reageerde verontwaardigd op de aanval op de VN-militairen. Zijn kantoor beloofde in een verklaring dat de daders hun straf niet zullen ontlopen. Later maakten de autoriteiten bekend dat meer dan 25 arrestaties zijn verricht. Het is nog onduidelijk waar de arrestanten precies van worden verdacht.