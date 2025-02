Presidenten Congo en Rwanda niet bij top Afrikaanse Unie

KINSHASA/KIGALI (ANP/AFP) - De presidenten van Congo en Rwanda laten zich dit weekend niet zien op de jaarlijkse topconferentie van de Afrikaanse Unie (AU). De twee landen staan al jaren tegenover elkaar in de strijd in het delfstofrijke noordoosten van Congo.

De Rwandese president Paul Kagame steunt een militie, de M23, die dit jaar twee grote steden in het gebied heeft aangevallen. Afgelopen maand namen de strijders de grote stad Goma in en vrijdag bereikten ze vrijdag samen met Rwandese troepen Bukavu. Beide steden liggen aan de Rwandese grens en aan het Kivu-meer.

De Congolese president Félix Tshisekedi heeft de internationale gemeenschap opgeroepen Rwanda "op een zwarte lijst te zetten" omdat het land "expansionistische ambities" heeft. VN-chef António Guterres heeft bij de opening van de top van de AU gezegd "dat tegen elke prijs voorkomen moet worden dat er een regionale escalatie komt".

Gedreigd

Volgens meldingen van de VN zijn er naar schatting 4000 Rwandese militairen in Congo actief. Generaal Kainerugaba, de legerleider van Oeganda en een zoon van president Yoweri Museveni, heeft zaterdag gedreigd de Congolese provinciehoofdstad Bunia aan te vallen als de Congolese militairen zich er niet binnen 24 uur overgeven. Oeganda bemoeit zich ook al jaren met de situatie in het noordoosten van Congo en is ook tegenstander van de Congolese regering. Bunia ligt niet ver van de Oegandese grens

Aan de zijde van Congo zouden militairen uit Burundi en Zuid-Afrika actief zijn.