VN waarschuwen voor tekorten na aardbeving Myanmar

GENÈVE (ANP/RTR) - De Verenigde Naties hebben alarm geslagen over de situatie in het aardbevingsgebied in Myanmar. "Onderdak, schoon water en medicijnen zijn schaars", zei een coördinator van hulporganisatie OCHA via een videoverbinding uit Yangon. "Mensen in de getroffen gebieden brachten de nacht in de open lucht door, omdat er geen elektriciteit of stromend water is."

In Myanmar heeft de aardbeving met een kracht van 7.7 vrijdag grootschalige verwoestingen aangericht. Het dodental is opgelopen tot 2719 en zal vermoedelijk verder stijgen, zeggen de militaire machthebbers in het land. Daar worden ook nog honderden mensen vermist. In buurland Thailand stortte een wolkenkrabber in aanbouw in. Het landelijke dodental staat er op twintig.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten geen hulpverzoeken te hebben gekregen uit het aardbevingsgebied. Thailand is populair onder Nederlanders als vakantiebestemming en om te wonen, maar het ministerie heeft geen indicaties dat landgenoten gewond zijn geraakt.