UBS-topman bestbetaalde Europese bankier, ING-bestuurder onderaan

ZÜRICH (ANP/BLOOMBERG) - De topman van het Zwitserse bankconcern UBS, Sergio Ermotti, was vorig jaar de bestbetaalde bankier in Europa. De opvolger van de Nederlander Ralph Hamers ontving in totaal omgerekend 15,6 miljoen euro.

Andrea Orcel, topman van de Italiaanse bankkolos UniCredit, kreeg vorig jaar juist de grootste salarisverhoging. Zijn salaris schoot met 32 procent omhoog tot 13,2 miljoen euro.

Veel Europese banken behaalden vorig jaar enorme winsten, geholpen door hogere rentetarieven. Ermotti en Orcel kregen desondanks kritiek van investeerders over hun hoge beloningen. UBS en UniCredit betoogden dat de beloningspakketten gerechtvaardigd zijn, verwijzend naar de goede bedrijfsresultaten en de sterke concurrentie om talent aan te trekken.

De topmannen van ING, Steven van Rijswijk, en Crédit Agricole, Philippe Brassac, staan onderaan de lijst van beloningen voor de bestuursvoorzitters van de tien grootste banken van Europa.