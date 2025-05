Voedingscentrum moet fors krimpen en stopt advies aan patiënten

Het Voedingscentrum stopt noodgedwongen met voedingsadviezen voor patiënten met bijvoorbeeld diabetes of hart- en vaatziekten. De onafhankelijke voorlichtingsorganisatie moet het vanaf volgend jaar met 3 miljoen euro minder doen, omdat de overheid fors bezuinigt op de subsidies waarvan het centrum volledig afhankelijk is. "Daardoor verliezen we ruim een kwart van onze organisatie en nemen we dit jaar afscheid van 21 medewerkers", maakte het Voedingscentrum donderdag bekend.

Het centrum gaat zich nadrukkelijker richten op ziektepreventie. "Want daar ligt de grootste urgentie." Voor veel andere activiteiten is geen geld meer. Zo stopt het Voedingscentrum ook met bezoeken aan schoolkantines om die gezonder en duurzamer te maken. "Met bijvoorbeeld webinars en andere onlinemiddelen proberen we de ondersteuning voort te zetten."

Het centrum noemt de maatregelen "een grote stap terug" en zegt "diep geraakt" te zijn, omdat het nu minder voorlichting en ondersteuning kan geven over "gezonde, duurzame en veilige voedselkeuzes".

Volgende generatie

De organisatie bereikt veel Nederlanders. Volgens het Voedingscentrum gebruikt bijvoorbeeld 80 procent van alle zwangere vrouwen de app ZwangerHap, met informatie over verantwoorde voeding tijdens de zwangerschap. Een andere app, Mijn Eetmeter, telt een half miljoen actieve gebruikers.

De volgende generatie blijft ook na de krimp een belangrijke focus. "We zien dat we daar de meeste impact kunnen maken", klinkt het.

Mensen die ziek zijn, kunnen voor voedingsadvies nog wel terecht bij gezondheidsfondsen, patiëntenverenigingen en diëtisten. Die zijn "betrouwbaar en behulpzaam", zegt het Voedingscentrum.