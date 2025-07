Landbouwgif dat veel in VS wordt gebruikt blijkt organen en darmflora kapot te maken

In de Verenigde Staten wint het landbouwgif -ingrediënt diquat snel terrein als vervanger van het omstreden glyfosaat in onkruidverdelgers zoals Roundup. Maar nieuw onderzoek wijst uit dat diquat nog gevaarlijker is. Terwijl landen als het Verenigd Koninkrijk, de EU en China het middel al hebben verboden vanwege gezondheidsrisico’s, vloeit de herbicide rijkelijk over de Amerikaanse akkers.

Uit een uitgebreide analyse van wetenschappelijke literatuur blijkt dat diquat niet alleen schadelijk is voor de organen, maar ook de darmflora ernstig aantast. Het middel vermindert de productie van essentiële eiwitten in de darmwand, waardoor toxines en ziekteverwekkers in de bloedbaan kunnen terechtkomen en ontstekingen ontstaan. Ook vermindert het de aanwezigheid van goede bacteriën die helpen bij spijsvertering en opname van voedingsstoffen.

Schade aan organen en darmflora

Verder toont het onderzoek aan dat diquat blijvende schade kan veroorzaken aan nieren, lever en longen. Vooral de nieren lopen risico door celvernietiging en verstoring van celsignalen, wat kan leiden tot orgaanfalen.

Diquat blijkt 200 keer giftiger dan glyfosaat bij langdurige blootstelling, maar de Amerikaanse milieudienst EPA neemt vooralsnog geen stappen om het middel te herzien. Volgens wetenschappers, zoals Nathan Donley van het Center for Biological Diversity, is sprake van een “betreurenswaardige vervanging” – waarbij een giftige stof wordt vervangen door een nog giftiger alternatief.

Regelgeving in de VS blijft achter

Volgens critici is de pesticidenwetgeving in de VS zo zwak dat het nauwelijks mogelijk is gevaarlijke middelen te verbieden. Terwijl de rest van de wereld diquat al jaren in de ban doet, blijft het in de VS vrijwel ongemerkt in gebruik – met mogelijk ernstige gevolgen voor mens en milieu.