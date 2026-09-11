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Voetbalduels direct gestaakt bij schieten of gooien met vuurwerk

Samenleving
door anp
vrijdag, 11 september 2026 om 15:05
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DEN HAAG (ANP) - Voetbalwedstrijden worden meteen definitief gestaakt als er vuurwerk naar het veld of andere tribunes wordt gegooid of geschoten. Het competitiebestuur heeft dat in het protocol opgenomen, meldt het ministerie van Justitie en Veiligheid na een overleg met onder meer de KNVB en de politie.
"Niet meer stilgezet, niet meer verder kijken, nee: gestaakt. Iedereen naar huis", zei justitieminister David van Weel (VVD) na de ministerraad. Hij wil dat voorspelbaarder wordt welke gevolgen wangedrag heeft. Daarmee moet ook duidelijk zijn dat individuele burgemeesters of clubdirecteurs er niets aan kunnen veranderen. "Zodat men weet: intimidatie of bedreiging gaat je hier niet onderuit helpen. Dit is gewoon wat het is."
De KNVB werkt ook aan "aanvullende maatregelen tegen vuurwerk in stadions", schrijft het ministerie, zonder duidelijk te maken wat die maatregelen inhouden. Verder bekijken de organisaties welke "technologische mogelijkheden" er zijn tegen wangedrag rond wedstrijden.
Vorige maand werd een wedstrijd tussen SC Cambuur en Feyenoord onderbroken, maar niet gestaakt toen Feyenoord-hooligans veel vuurwerk afstaken. Zeven Cambuur-supporters raakten daardoor gewond. Afgelopen weekend werd een wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles wel gestaakt, nadat fans van de thuisclub eerst vuurwerk op het veld hadden gegooid en na de hervatting van de wedstrijd bekers op het veld werden gegooid.
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