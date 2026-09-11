ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Verstappen zet vijfde tijd neer bij eerste training op de Madring

Sport
door anp
vrijdag, 11 september 2026 om 15:03
anp110926126 1
Volg ons op Google Nieuws
MADRID (ANP) - Formule 1-coureur Max Verstappen (28) heeft bij de eerste vrije training in Madrid de vijfde tijd (1.34,703) neergezet. De viervoudig wereldkampioen reed in zijn Red Bull voor het eerst op het stratencircuit met 22 bochten in de Spaanse hoofdstad.
De Brit George Russell reed in zijn Mercedes de snelste ronde (1.34,077), voor zijn Italiaanse ploeggenoot Kimi Antonelli (1.34,363). De Brit Lewis Hamilton van Ferrari zette de derde tijd neer (1.34,620).
Om 17.00 uur staat de tweede vrije training op het programma. Zaterdag is de derde vrije training en de kwalificatie. De race start zondag om 15.00 uur op het circuit bij het beurscomplex Ifema.
Madring
De Grote Prijs van Spanje wordt de komende tien jaar op de Madring verreden. In 1981 werd er voor het laatst door coureurs van de Formule 1 in Madrid gereden. Spanje beschikt met Barcelona over nog een GP in de Formule 1.
Antonelli leidt het WK-klassement met 267 punten, voor Russell (201) en Hamilton (191). Verstappen staat zesde met 127 punten.
loading

POPULAIR NIEUWS

fles autoband

Waait deze nieuwe dieventruc over naar Nederland?

shutterstock_2675967219 (1)

Pas op voor deze slimme phishingtruc: de nepsite verschijnt pas in je eigen browser

179126402_m

Eet je nog veel vlees? Deze soorten worden in enorme studie gelinkt aan meer kans op kanker

201955671_m

Minder testosteron doordat je ouder wordt? Waarschijnlijk is er een heel andere (vermijdbare) oorzaak

shutterstock_2761542565

Zoveel zakgeld krijgen kinderen per leeftijd – en waarom 40 euro een misleidend gemiddelde is

sddefault

The Falling Man: het beeld van 9/11 dat Amerika niet wilde zien

Loading