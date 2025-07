Voetballer Quincy Promes blijft vastzitten, voorarrest verlengd

AMSTERDAM (ANP) - Voetballer Quincy Promes blijft voorlopig vastzitten. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam besloten. Volgens het hof zijn er nog voldoende redenen om hem vast te houden. Oud-international Promes wordt verdacht van cocaïnesmokkel en het neersteken van zijn neef. De rechtbank heeft hem in totaal 7,5 jaar cel opgelegd. De zaak loopt momenteel in hoger beroep en is in de voorbereidende fase.

Promes werd vorige maand aangehouden in Dubai, waar hij tot dat moment voetbalde. Snel daarna is hij uitgeleverd aan Nederland waar hij sindsdien vastzit. Volgens zijn advocaat Cem Polat heeft Promes meerdere aanbiedingen gehad van voetbalclubs waar hij terechtkan als hij vrij zou komen, onder meer in Dubai en Letland. Ook is er volgens hem interesse vanuit Nederlandse clubs, maar hij noemt geen namen.