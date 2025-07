Trump: deadline voor heffingen blijft 1 augustus

WASHINGTON (ANP) - De Verenigde Staten zullen de deadline voor hogere importheffingen van 1 augustus niet verlengen, waarschuwt de Amerikaanse president Donald Trump op berichtendienst Truth Social. Aanvankelijk zouden de hogere tarieven deze woensdag ingaan, maar onlangs maakte Trump bekend dat dit was uitgesteld naar volgende maand.

"De tarieven zullen vanaf 1 augustus 2025 worden betaald. Die datum is niet aangepast en zal niet worden aangepast", schreef de president. "Er zal geen uitstel worden gegund."

Trump voerde in april "wederkerige" importheffingen in, maar schortte die vervolgens op om landen de tijd te geven een handelsdeal met de VS te sluiten. Tot nu toe zijn er alleen met het Verenigd Koninkrijk en Vietnam akkoorden. Met China sloot de Amerikaanse regering een voorlopig akkoord.