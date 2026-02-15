ECONOMIE
Vogelgriep bij pluimveebedrijf in Groningse Vlagtwedde

Samenleving
door anp
zondag, 15 februari 2026 om 15:20
anp150226091 1
VLAGTWEDDE (ANP) - Bij een pluimveebedrijf in het Groningse Vlagtwedde, gemeente Westerwolde, is vogelgriep vastgesteld. De ongeveer 35.000 leghennen op de locatie worden gedood, laat het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN) weten.
Voor een gebied van 10 kilometer rond het bedrijf wordt een vervoersverbod ingesteld, om verspreiding van het virus te voorkomen. Dit betekent dat alle bedrijven met vogels in deze zone geen vogels, broedeieren en eieren voor consumptie mogen vervoeren. Ook mag geen mest van vogels en gebruikt strooisel worden afgevoerd.
Door een storing is niet bekend hoeveel commerciële pluimveebedrijven in de 10 kilometer rond de besmette locatie liggen, meldt het ministerie.
De vogelgriep grijpt in Nederland al maanden om zich heen. Ongeveer twee miljoen kippen en andere dieren zijn om die reden al gedood. Sinds oktober vorig jaar geldt een landelijke ophokplicht.
