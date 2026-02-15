Is het nog verstandig te beleggen in Amerikaanse aandelen?

Amerikaanse aandelen zijn duur en politiek onrustig. Toch blijft de VS economisch dominant. Wat weegt zwaarder voor beleggers: risico’s of rendement?

Amerikaanse aandelen blijven voor veel beleggers de automatische keuze: de grootste bedrijven, de meeste innovatie, de diepste kapitaalmarkt. Maar die vanzelfsprekendheid wankelt. De VS zitten in een politiek grillige fase en de waarderingen zijn hoog. Toch geldt ook: wie al te vroeg afscheid nam van Wall Street, miste vaak jarenlang rendement.

De kernvraag is niet of “Amerika instort”, maar of de factoren die de VS superieur maakten nog steeds werken. In de afgelopen vijftien jaar presteerden Amerikaanse beurzen beduidend beter dan Europese: sinds 2009 kwam het gemiddelde jaarrendement in de VS rond 17% uit, tegenover circa 11% in Europa, zo wordt in een recente analyse aangehaald. Die voorsprong is grotendeels te verklaren door winstgroei en schaal: de VS zijn een innovatie-economie, met grote toegang tot kapitaal en een krachtige techsector.

Tegelijk zijn de risico’s concreter geworden. De Amerikaanse overheidsschuld https://www.welingelichtekringen.nl/economie/the-economist-waarom-de-dollar-nog-veel-dieper-zal-vallen is een structurele kwetsbaarheid: het begrotingstekort ligt rond 7% van het bbp en projecties laten de schuldquote in het komende decennium verder oplopen. Daarnaast speelt iets dat lastiger te modelleren is: vertrouwen in instituties. Als de onafhankelijkheid van toezichthouders en centrale bank politiek wordt betwist, kan dat vroeg of laat doorwerken in de risicopremie die beleggers eisen.

En dan is er de prijs. De S&P 500 handelt rond 22 keer de verwachte winst: historisch aan de hoge kant. Dat hoeft geen crash te betekenen, maar het verkleint de foutmarge. Bij hoge waarderingen wordt “geen slecht nieuws” al een voorwaarde voor een goed rendement.

Waardering en schuld

De S&P 500 noteert rond 22x forward earnings, een niveau dat Goldman Sachs zelf “hoog” noemt. Tegelijk waarschuwen begrotingsramingen dat de Amerikaanse schuld (debt held by the public) richting recordniveaus als aandeel van het bbp beweegt in de jaren 2030.