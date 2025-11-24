ECONOMIE
Vogelgriep op vleeskuikenbedrijf Holwierde, kuikens worden gedood

Samenleving
door anp
maandag, 24 november 2025 om 12:02
HOLWIERDE (ANP) - Op een vleeskuikenbedrijf in de Groningse plaats Holwierde is vogelgriep vastgesteld. Om te voorkomen dat het virus zich verder verspreidt, heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) besloten dat circa 48.000 kuikens worden gedood. Binnen een straal van 10 kilometer geldt per direct een vervoersverbod voor vogels en eieren.
In de omgeving van het besmette bedrijf screent de NVWA drie andere pluimveebedrijven. Ook de Duitse autoriteiten zijn op de hoogte gebracht, omdat het bedrijf waar de vogelgriep heerst slechts enkele kilometers van de grens ligt.
Landelijk geldt sinds half oktober uit voorzorg een ophokplicht. Dat betekent dat kippen en andere vogels in de veehouderij niet naar buiten mogen, omdat er een verhoogd risico is op vogelgriep. Ondanks die maatregel is het virus de laatste tijd op diverse plekken geconstateerd. Vrijdag gebeurde dat bijvoorbeeld op een leghennenbedrijf in Streefkerk.
