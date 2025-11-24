Zo kom je de feestdagen stressvrij door (en blijft het ook voor jou leuk!)

Gezelligheid, lichtjes, warmte... December is een prachtige feestmaand. Tot je met een overvolle winkelkar aan het zoeken bent naar dat laatste ingrediënt, de saus aanbrandt en je schoonmoeder een kwartier te vroeg aanbelt. Goed nieuws: met een paar slimme aanpassingen hou je het hoofd koel en geniet je zelf ook gewoon mee op het moment suprême.

1. Begin op tijd

Alles last-minute regelen is dé manier om in een complete chaos terecht te komen. Maak dus een lijstje — ja, zo’n ouderwets papiertje werkt nog steeds — met alles wat er moet gebeuren: cadeaus, boodschappen, menu, decoratie. Begin twee weken van tevoren en je voorkomt paniek en impulsinkopen.

2. Houd het simpel

Niemand verwacht een sterrenmenu. Mensen komen voor de sfeer, niet voor je culinaire hoogstandjes. Kies gerechten die je makkelijk vooraf kunt maken: een ovenschotel, een soepje, tapas. Met een goed glas Merlot of Tawny Port erbij smaakt elke stoofpot excellent.

3. Delegeer alsof je leven ervan afhangt

Stop met alles zelf willen doen. Laat iemand anders de hapjes meenemen, vraag je broer of zus de muziek te regelen. Je maakt er meteen een groepsproject van en je geeft jezelf de broodnodige ademruimte.

4. Plan minimomentjes van rust

Vergeet te midden van het feestgedruis niet om een pauze te pakken. Maak een kop thee, steek een paar kaarsen aan of ga even een blokje om en adem die frisse buitenlucht in.

5. Laat perfectie los

Schiftende saus? Een scheve kerstboom? Half verbrande kalkoen? Who cares. Over tien jaar herinnert niemand zich dat; wél hoe gezellig het was.