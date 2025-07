Vogels leggen recordaantal eieren voor camera's Beleef de Lente

ZEIST (ANP) - Veertien soorten vogels legden 77 eieren voor de camera's van Beleef de Lente, waarmee mensen in vogelnesten door het hele land kunnen kijken. Dat zijn meer eieren dan ooit, meldt Vogelbescherming Nederland dinsdag. In totaal kwamen er 71 kuikens uit, die het nest allemaal hebben verlaten.

De Vogelbescherming noemt het een "uiterst geslaagd" broedseizoen. Zo'n 1,5 miljoen kijkers hebben dit seizoen naar de broedende vogels gekeken. De beelden van een ondergronds zingende tapuit noemt de natuurbeschermingsorganisatie uniek. Het mannetje trekt daarmee een vrouwtje aan in zijn nest. "Dit is zelden of nooit door mensen gezien of gehoord", zegt Louis van Oort van de Vogelbescherming.

Soms ging het ook even mis. Zo liet het vaste bosuilenpaar verstek gaan in Limburg. Daarna is een nieuwe nestkast gevonden in Drenthe. De organisatie zag ook wat teleurstellingen: de ooievaars kozen een boom buiten beeld en de visarenden in de Biesbosch lieten hun nest links liggen.