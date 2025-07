Hoestdrank-ingrediënt lijkt Parkinson-patiënten te beschermen tegen de ergste symptomen

Ambroxol, een bekend ingrediënt uit Europese hoestmiddelen, lijkt een verrassend positieve uitwerking te hebben op mensen die lijden aan de ziekte van Parkinson. Uit een nieuwe klinische studie blijkt dat het slijmoplossende middel de verergering van ernstige klachten afremt en mogelijk zelfs tenietdoet.

Het middel is in Europa al sinds 1979 verkrijgbaar in hoestsiropen en tabletten, maar is nog altijd niet goedgekeurd in de VS, Canada of Australië.

Minder hallucinaties en angst

In een zogenaamde gold-standard fase 2-studie kregen 22 patiënten met parkinson-dementie een jaar lang een hoge dagelijkse dosis ambroxol. Opmerkelijk genoeg verslechterden hun psychische symptomen niet, terwijl de 25 patiënten die een placebo kregen gemiddeld 3,73 punten verslechterden op een erkende neuropsychiatrische schaal. De ambroxolgroep ging juist 2,45 punten vooruit.

Vooral symptomen als wanen, hallucinaties, angst, apathie, prikkelbaarheid en abnormale bewegingen bleven stabiel onder invloed van het middel. Ook vielen patiënten minder vaak, wat wijst op meer motorische controle. De algemene cognitieve scores – zoals geheugen en taal – bleven vergelijkbaar tussen beide groepen.

Genetische aanwijzingen en enzymactiviteit

De onderzoekers zagen bovendien bij sommige patiënten met een hoog risico op parkinson (door het GBA1-gen) tekenen van verbeterde cognitieve prestaties. Dit gen is gekoppeld aan verminderde activiteit van het enzym Glucocerebrosidase (GCase), wat leidt tot ophoping van eiwitklonten in de hersenen, een kenmerk van parkinson-dementie.

Ambroxol blijkt de GCase-activiteit flink te verhogen – gemiddeld met 50 procent – wat het gunstige effect zou kunnen verklaren.

Milde bijwerkingen

De studie meldde geen ernstige bijwerkingen, al kregen sommige deelnemers last van milde tot matige maag- en darmklachten, waardoor een paar mensen uitvielen. Desondanks wordt ambroxol als veilig beschouwd.

Nieuw perspectief op hersenziekten

Hoewel ambroxol in deze fase-2-studie nog geen aantoonbare verbetering in geheugen of denkvermogen gaf, is het stabiliseren van neuropsychiatrische symptomen al een belangrijke stap vooruit. Volgens neurowetenschapper Stephen Pasternak van Western University “biedt dit vroege onderzoek hoop en een stevig fundament voor grotere vervolgstudies”.

Ambroxol kan bovendien eenvoudig de bloed-hersenbarrière passeren, wat het interessant maakt voor de behandeling van andere hersenziektes, zoals ALS, de ziekte van Gaucher of neuro-inflammatie.

De bevindingen geven volgens de onderzoekers alle reden om door te gaan met het verkennen van ambroxol als mogelijke, toegankelijke behandeling voor neurologische aandoeningen.