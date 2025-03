Volgende fase wietproef kan toch nog worden uitgesteld

DEN HAAG (ANP) - De volgende fase in het experiment met legale wietteelt kan toch nog worden uitgesteld. Dat heeft staatssecretaris Ingrid Coenradie (Justitie, PVV) gezegd in het wekelijkse vragenuur in de Tweede Kamer. De overstap is nu nog gepland op 7 april. "Alles is er wel op gericht om het gewoon van start te laten gaan", aldus Coenradie.

Coffeeshophouders denken dat 7 april niet haalbaar is, meldden Omroep Brabant en BN De Stem de afgelopen dagen. In een brief aan burgemeesters schreven ze volgens de Brabantse media dat het aanbod van legaal geteelde wiet en hasj tekortschiet.

Op dit moment zit de wietproef nog in de 'overgangsfase', de beginfase waarbij mensen in de tien gemeenten die meedoen aan de proef kunnen kiezen tussen gedoogde en gereguleerde wiet. In de daaropvolgende 'experimenteerfase' mogen de tientallen coffeeshops alleen nog gereguleerde wiet verkopen.

Eerste fase

De eerste fase had eigenlijk al in september moeten aflopen. De datum van 7 april is "definitief", schreef het kabinet afgelopen najaar. "Burgemeesters, coffeeshophouders en telers vragen namelijk om duidelijkheid en perspectief."

D66-Kamerlid Joost Sneller vroeg staatssecretaris Coenradie dinsdag naar de zorgen van coffeeshophouders: "Het risico van onvoldoende aanbod is dat er lege schappen komen bij de coffeeshops, dat de illegale handel daardoor toeneemt, en we consumenten weer de illegaliteit injagen."

Woensdag overleggen de verantwoordelijke ministers David van Weel (Justitie en Veiligheid, VVD) en Vincent Karremans (Preventie, VVD) met burgemeesters over de wietproef, antwoordde Coenradie. "Om enerzijds te kijken: gaan we nog door met de startdatum zoals die er nu ligt? En twee: wat zijn de obstakels die we mogelijk tegenkomen?"