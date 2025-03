Politieonderzoek in afgebrande panden Arnhem afgerond

ARNHEM (ANP) - Het onderzoek in de panden in Arnhem die vorige week in brand stonden is afgerond, meldt de politie. De brandweer is nog aan het opruimen, aldus een politiewoordvoerster. Er is "geen indicatie" dat er slachtoffers zijn gevallen.

Medewerkers van de Forensische Opsporing Oost-Nederland konden sinds afgelopen weekend onderzoek doen. Een deel van het blok waar de brand woedde moest gesloopt worden om de brand te blussen. Het blok is instabiel geworden door de brand.

De politie heeft op de ochtend van de brand "met man en macht" geprobeerd iedereen uit de panden te halen. Er is nog steeds niemand als vermist opgegeven. Mocht de brandweer "toch nog iets zien" dat duidt op een lichaam, dan wordt de politie geïnformeerd.