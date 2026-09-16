Von der Leyen: druk EU op Rusland moet worden opgevoerd

STRAATSBURG (ANP) - De druk van de EU op Rusland moet verder worden opgevoerd, zei voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. "Daarvoor zijn niet altijd nieuwe sancties nodig, maar vooral handhaving van de bestaande sancties", zei de politica.

De EU werkt momenteel aan het 22e sanctiepakket tegen Rusland.

"Onze sancties zijn pijnlijk. Ze zetten de Russische economie enorm onder druk. Rusland probeert er alles aan te doen om ze te omzeilen. We moeten dus elke maas in de wet dichten", zei Von der Leyen.