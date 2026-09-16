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Zeven XR-demonstranten vervolgd na Prinsjesdag. Terreurboeren nog vrij

Samenleving
door Ans Vink
woensdag, 16 september 2026 om 10:08
bijgewerkt om woensdag, 16 september 2026 om 10:19
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Zeven XR-demonstranten die gna actievoeren op Prinsjesdag werden aangehouden, worden vervolgd. Dat laat een politiewoordvoerder woensdag weten. Drie van hen werden dinsdag vastgehouden en zijn om 17.00 uur vrijgelaten.
Zes demonstranten van Extinction Rebellion (XR) werden aangehouden vanwege het bekladden van het wegdek, nadat zij rode verf op de route van de koninklijke stoet hadden gegooid. De zevende XR-demonstrant wordt vervolgd voor dierenmishandeling. Deze persoon zou met een spuitbus met verf een hoge toon hebben veroorzaakt waar de politiepaarden last van hadden.
Verder heeft de politie drie mensen aangehouden voor het bekladden van de Tweede Kamer en elf personen vanwege een onaangekondigde demonstratie. Zij worden niet vervolgd.
Er is nog geen enkele boer vervolgd. Niet de boeren die rookgordijnen hebben gespannen over de snelwegen door hooibalen in brand te steken. Van hen is wel deels bekend wie het zijn maar is toch geen institutionele vervolging ingesteld.

Volgens minister van Justitie van weel zal justitie achterhalen wie de terreuracties op het spoor hebben uitgevoerd. Deze zullen worden vervolgd zegt hij.

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