Von der Leyen na spoedoverleg: Europa moet defensie versterken

PARIJS (ANP) - Na het spoedoverleg over Oekraïne met een aantal EU-regeringsleiders in Parijs heeft voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen op X gezegd dat Europa zijn defensie moet versterken. Ook voorzitter van de EU-leiders António Costa benadrukte dat op X.

Beiden schreven na het overleg dat in Parijs opnieuw is bevestigd dat "Oekraïne vrede door kracht verdient". Die vrede moet de onafhankelijkheid en de territoriale integriteit van Oekraïne respecteren. Daarbij zijn sterke veiligheidsgaranties nodig. Europa zal een "volledig aandeel" leveren aan de militaire steun aan Oekraïne, schrijven Von der Leyen en Costa in identieke berichten. Het is onduidelijk wat ze daar precies mee bedoelen.