Von der Leyen: recht is sterker dan geweld, ook voor Groenland

NICOSIA (ANP/RTR) - Het internationale recht geldt ook voor Groenland, onderstreept voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen na dreigementen van de Amerikaanse president Donald Trump het eiland te annexeren. Dat deed ze in een toespraak tijdens de ceremonie waarbij het voorzitterschap van de EU werd overgedragen aan Cyprus.

"Onze unie is niet perfect, maar ze is een belofte: dat samenwerking sterker is dan confrontatie, dat het recht sterker is dan geweld. Principes die niet alleen gelden voor onze Europese Unie, maar evenzeer voor Groenland", zei de voorzitter in de Cypriotische hoofdstad Nicosia.

De bedenker van het stoïcisme komt van Cyprus en de EU kan lessen uit die filosofische stroming trekken, stelt Von der Leyen verder. "Het stoïcisme leert ons niet bang te zijn voor uitdagingen, maar ze juist met helderheid en vastberadenheid tegemoet te treden. Om uitdagingen om te zetten in kansen. Om tegenspoed om te zetten in kracht."

Toespraak

António Costa, voorzitter van de Europese Raad, ging in zijn toespraak ook in op Groenland. Hij zei dat de Europese Unie Groenland en Denemarken steunt en geen schendingen van het internationaal recht zal accepteren, waar die ook plaatsvinden. "Groenland behoort toe aan zijn inwoners. Er kan niets over Denemarken of Groenland worden besloten zonder Denemarken of Groenland", aldus Costa.

Verschillende Europese landen hebben de afgelopen dagen hun steun aan Denemarken en Groenland geuit. Zo kwam een aantal Europese leiders dinsdag met een verklaring waarin staat dat de Europese NAVO-landen willen samenwerken met de VS, maar dat de Groenlanders en Denen beslissen over de toekomst van het gebied. Ook Nederland staat achter deze verklaring.